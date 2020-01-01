Мария Сыропятова В Перми за 25 млн руб. продаётся лыжная база Размер земельного участка составляет 7 тыс. кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

ул. Энергетиков, 50

Администрация Перми

На продажу в Перми выставлен земельный участок с деревянными домами — это лыжная база по адресу ул. Энергетиков, 50а. Цена объекта недвижимости — 25 млн руб. Объявление опубликовано на сайте Авито.

Вокруг участка с лесом в 7 тыс. кв.м расположены садоводческие кооперативы, рядом территория индустриального промышленного парка по ул.Энергетиков, 50.

На лыжной базе есть своя трансформаторная подстанция на 80 кВт., скважина с водой, канализация и спуск к реке.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в 2021 году биатлонный комплекс «Пермские медведи» был выкуплен в краевую собственность. Стоимость сделки — 80 млн руб. при первоначальной цене в 136,8 млн руб.

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