В Пермском крае новые случаи коронавируса зафиксированы в 32 территориях По числу заражений лидируют Пермь, Краснокамск и Частинский округ Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаев заражения коронавирусной инфекцией (405) обнаружены в 32 территориях региона.

По числу заражений на первом месте Пермь — 227 случаев, на втором месте по заболеваемости — Краснокамский округ (30), замыкает тройку Частинский округ, где обнаружено 18 жителей с коронавирусом.

Инфекция подтвердилась у 17 жителей Чернушинского округа, у 11 жителей Верещагинского округа, по 10 заболевших выявлено в Большесосновском и Сивинском округах.

В 25 территориях случаи заражения ковидом были единичными.

Всего в Пермском крае выявлено 160 971 заболевших COVID-19.

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