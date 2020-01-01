Международный аэропорт «Пермь» возобновил работу Из-за снежного циклона он был закрыт в течение почти четырёх часов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский аэропорт «Большое Савино» возобновил работу в штатном режиме с 16:00 местного времени, сообщили в пресс-службе аэропорта.

На данный момент рейсы обслуживаются в стандартном режиме по времени указанному на онлайн-табло.

Так, рейс из Москвы СУ1796, направленный в Екатеринбург, должен приземлиться в «Большом Савино» в 17:35, в 18:20 ждут прибытия рейса ЮТ 159 из Тюмени, задержанный на четыре часа.

Напомним, сегодня в 12:15 аэродром аэропорта «Пермь» закрылся на приём и отправление самолётов в связи со снежным циклоном.

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