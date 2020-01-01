Из-за снегопада временно закрылся аэропорт Перми Актуальная информация о задержках рейсов размещена на онлайн-табло Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи со снежным циклоном аэродром аэропорта «Пермь» с 12:15 местного времени закрылся на приём и отправление самолётов, сообщили в пресс-службе Большого Савино.

Все службы, отвечающие за безопасность полётов, переведены в усиленный режим работы.

В ближайшее время метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий: пройдёт сильный снег, переохлаждённый дождь, также ожидаются сильные порывы ветра поперёк взлетно-посадочной полосы.

Актуальная информация о задержках рейсов размещена на онлайн-табло аэропорта. О времени открытия Большого Савино будет сообщено дополнительно.

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