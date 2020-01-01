В Перми выставлено на продажу кафе турецкой кухни Fountain за 1,3 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Владельцы кафе турецкой и азербайджанской кухни Fountain в Перми выставили свой бизнес на продажу. Соответствующее объявление появилось на сервисе «Авито».

Заведение размещается по адреса ул. Ленина, 53а (район Театра-Театра). Собственники оценили кафе в 1,3 млн рублей. В объявлении указано, что заведение имеет собственную доставку.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о возобновлении работы кафе-бистро «Культ завтраков» на ул. Сибирской, 8 в Перми. В проекте произошла смена собственника и шеф-повара.

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