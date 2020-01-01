Мария Сыропятова Бистро «Культ завтраков» возобновило работу В кафе обновилась команда поваров Поделиться Поделиться Твитнуть

Бистро «Культ завтраков»

Мария Сыропятова

Кафе-бистро «Культ завтраков» на ул. Сибирской, 8 в Перми вновь открылось. «Проект «Культ завтраков» продолжает работу, — рассказал консультант бистро Борис Кулинский. — Поменялась команда поваров, небольшие изменения произошли в интерьере».

По словам Бориса Кулинского, в проекте произошла смена собственника, новым директором и инвестором стала предприниматель Лариса Кулинская. Новый шеф-повар — Андрей Полоухин.

В бистро по-прежнему делают ставку на вкусную и понятную еду, которую обычно подают к кофе на завтрак, ланч или бранч. В меню — блинчики, вафли, сырники и десерты с разнообразными начинками.

Напомним, что бистро «Культ завтраков» открылось в Перми в октябре 2020 года после ребрендинга кофейни S&M. Владельцем заведения тогда был Денис Хабибулин. В ноябре 2021 года на фоне введённых ограничений из-за коронавирусной инфекции бистро «Культ завтраков» прекратило работу.









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