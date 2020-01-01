За первый день 2022 года в Пермском крае произошло 19 пожаров и 16 ДТП Поделиться Поделиться Твитнуть

За 1 января 2022 года в Пермском крае произошло 19 пожаров и 16 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на МЧС по Пермскому краю.

Большинство пожаров произошли в частных жилых домах и банях. В многоквартирных домах возгорания зарегистрированы в Кировском районе Перми, Кунгуре, Лысьве и Березниках. Под Красновишерском загорелась свалка отходов лесопиления.

ДТП с участием пешеходов произошли в Мотовилихинском районе Перми, Краснокамске, Кунгуре, Добрянке и Юсьве. В Индустриальном районе Перми понадобилась помощь упавшему в салоне пассажиру автобуса.

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