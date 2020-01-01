Елена Синица Пермский край вошёл в число самых «встревоженных» регионов России Обогнали Прикамье только Москва, Санкт-Петербург и Вологодская область Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермский край занял четвёртое место среди самых «встревоженных» регионов страны по итогам 2021 года . Рейтинг составило агентство КРОС.

Рейтинг выстраивался на основе замеров исследования «Национальный индекс тревожностей». Эксперты выявили три группы регионов в зависимости от их восприимчивости к фобиям, присутствующим в повестке 2021 года: встревоженные, уравновешенные, невозмутимые.

Место субъекта в рейтинге зависит от среднего индекса региона. Он составляется из среднего арифметического оценки аудитории выявленной фобии в СМИ и оценки аудитории выявленной фобии в соцмедиа.

Чем выше значение среднего индекса, тем выше место у региона в группе.

Так, средний индекс Пермского края составляет 111,95.

По этому показателю Пермский край обогнали только Москва (805,46), Санкт-Петербург (170,87) и Вологодская область (112,46).

Лидирующими фобиями в Пермском крае в 2021 году стали рост жестоких преступлений, введение QR-кодов и вакцинация от COVID-19.

Поясняется, что в категории «встревоженные» среднее арифметическое значение суммарного индекса значительно выше, чем у остальных регионов. Они наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события, гипертрофируя их в возможные для себя последствия.

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