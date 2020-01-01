Празднование Нового года в Перми прошло спокойно В новогоднюю ночь спасатели выезжали по звонкам пермяков два раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пермской мэрии, празднование Нового года в краевом центре прошло спокойно, грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано. По данным городского департамента общественной безопасности, спасатели в новогоднюю ночь выезжали по звонкам пермяков всего два раза.

Напомним, в этом году в связи с эпидобстановкой было принято решение отказаться от проведения массовых мероприятий. Несмотря на это улицы патрулировали сотрудники полиции, частных охранных организаций и народные дружинники.

В новогодние каникулы все ледовые локации будут находиться под постоянным контролем сотрудников частных охранных организаций.

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