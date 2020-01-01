Андрей Стрельцов «Молот» нашёл нового вратаря В команду Вадим Никитин попал через обмен Поделиться Поделиться Твитнуть

Вадим Никитин

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Пермский хоккейный клуб «Молот» и тульский «АКМ» произвели обмен вратарями. Согласно договору в Пермь из Тулы перешёл вратарь Вадим Никитин, а Игорь Тяло стал игроком ХК «АКМ». Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

Тяло оформил соглашение с «молотобоцами» в мае 2021 года. В текущем сезоне голкипер сыграл в 22 матчах регулярного чемпионата, в которых отразил 92,7% бросков, 4 раза сыграл «на ноль», а коэффициент надежности составил 2,21. Был признан лучшим голкипером сентября в чемпионате ВХЛ.

Новобранец «Молота» Вадим Никитин является воспитанником московской школы хоккея. Дебютировал в Высшей хоккейной лиге в сезоне 2016/2017 в составе воскресенского «Химика», защищал цвета «Ермака», новокузнецкого «Металлурга» и альметьевского «Нефтяника». Ему 25 лет.

Текущий сезон Никитин начала в составе тульского «АКМ», провел 27 матчей, в которых отразил 91,5% бросков, дважды сыграл «на ноль», а коэффициент надежности составил 2,52.





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