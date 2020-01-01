Мария Сыропятова Мэрия Перми может продать новый объект на ул. Сибирской Реализовать планируется 11,5 кв. м на первом этаже пятиэтажного дома Поделиться Поделиться Твитнуть

Сибирская, 1 / фото: domofoto.ru

Мэрия Перми собирается выставить на торги новый объект — встроенные нежилые помещения по ул. Сибирской, 1.

Согласно плану приватизации муниципального имущества на 2022-24 годы, реализовать планируется 11,5 кв. м на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома (ул.Сибирская, 1).

Всего в ближайшие три года власти Перми планируют продать 10 отдельно стоящих зданий, 25 встроенных нежилых помещений, одно право собственности на фундамент жилого дома, семь долей в праве на земельные участки, а также акционировать МУП «Ветеран» на общую сумму 254,3 млн руб.

В 2022 году доходы от продажи должны составить 57 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.