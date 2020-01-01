Мария Сыропятова Гимназию №33 на ул. Островского в Перми оставят без стадиона Зато построят новый учебный корпус Поделиться Поделиться Твитнуть

примерное расположение нового корпуса школы 33

Мэрия Перми объявила конкурс на строительство нового корпуса гимназии №33 по адресу ул. Островского, 68. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно документации, корпус разместят на территории между основным зданием и жилыми домами по ул. Рабоче-Крестьянской, 25, ул. Островского, 64 и 64а. Подрядчик должен выполнить проектирование и провести строительно-монтажные работы.

Предполагается построить трёхэтажное здание на 875 учащихся с подвалом и лифтами для подъёма посетителей и маломобильных групп населения. Документацией конкурса предусматривается повторное использование проекта на строительство школы в Чайковском (выполнен ООО «Экостройпроект»).

Начальная (максимальная) стоимость закупки — 874 млн руб. Сроки строительства, включая проектирование — с марта 2022 по декабрь 2023 года.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 1 февраля 2022 года.

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