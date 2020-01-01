В Осинском округе коронавирус выявлен сразу у 41 человека За сутки новые заболевшие ковидом обнаружены в 30 муниципалитетах Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае новые случаи заражения коронавирусной инфекцией (428) зафиксированы в 30 территориях.

По-прежнему по числу заражений лидирует Пермь, где диагноз ковид поставлен 196 раз, на втором месте Осинский округ, где заболел 41 человек. На третьем — Краснокамский округ, где обнаружено 32 жителя с коронавирусом.

Далее идут Пермский район и Чайковский (по 19 случаев), Лысьвенский городской округ (17), Октябрьский округ (14), Очерский округ (12), Добрянский округ (11), Чусовской округ (10).

В остальных 20 территориях суточное количество заражений не превышало 10 случаев.

Всего в Пермском крае выявлено 160 566 заболевших COVID-19.

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