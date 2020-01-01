Елена Синица В Прикамье 428 новых случаев заражения COVID-19 Доля свободного коечного фонда составляет 50,2% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 428 новых случаев COVID-19.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находятся 188 пациентов. Из них 77 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в регионе развёрнуто 2 602 «ковидные» койки, из которых занято 1 295. Доля свободного коечного фонда составляет 50,2%.





За эти же сутки выздоровело 900 человек, умерло — шесть.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 160 566. За сутки в регионе проведено 7 466 ПЦР-исследований на коронавирус.





По состоянию на утро 1 января в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 278 877 человек. При этом, 1 211 650 жителей завершили курс вакцинации.

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