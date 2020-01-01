Елена Синица Черногория ужесточит правила въезда в страну со 2 января Посетить страну смогут только вакцинированные или переболевшие Поделиться Поделиться Твитнуть

Со 2 по 12 января власти Черногории ужесточат правила въезда в страну. Посетить Черногорию смогут только вакцинированные или переболевшие граждане. Об этом сообщает местное издание Vijesti.

Поясняется, что помимо сертификата вакцинации или сертификата, подтверждающего перенесённую болезнь, граждане должны дополнительно предъявить либо результаты ПЦР-анализа не старше 72 часов, либо теста на антиген, сделанного за последние двое суток.





Также поясняется, что граждане Черногории и иностранцы с разрешением на временное проживание могут просто соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней.





В этот период в стране будут введены ограничения в работе развлекательных центров, ресторанов, спортклубов. Массовые мероприятия также запрещены

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