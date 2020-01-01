Елена Синица
В декабре врачи вылечили от коронавируса 23,3 тыс. жителей Прикамья
Из них 900 выздоровели за прошедшие сутки
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За декабрь 2021 года врачи краевых медучреждений вылечили от COVID-19 ещё 23 339 пациентов. В частности, 900 из них выздоровели за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
По данным на утро 1 января общее число выздоровевших от COVID-19 жителей края составило 143 992 человека. Всего за период диагностики в регионе коронавирус подтвердился у 160 138 жителей региона.
Сейчас в регионе развёрнуто 2 602 «ковидные» койки. В стационарах сейчас лечатся 1 295 пациентов, из них — 970 с COVID-19, остальные — с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус.
В тяжёлом состоянии находятся 188 человек, 77 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
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