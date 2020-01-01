Елена Синица В декабре врачи вылечили от коронавируса 23,3 тыс. жителей Прикамья Из них 900 выздоровели за прошедшие сутки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За декабрь 2021 года врачи краевых медучреждений вылечили от COVID-19 ещё 23 339 пациентов. В частности, 900 из них выздоровели за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По данным на утро 1 января общее число выздоровевших от COVID-19 жителей края составило 143 992 человека. Всего за период диагностики в регионе коронавирус подтвердился у 160 138 жителей региона.





Сейчас в регионе развёрнуто 2 602 «ковидные» койки. В стационарах сейчас лечатся 1 295 пациентов, из них — 970 с COVID-19, остальные — с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус.





В тяжёлом состоянии находятся 188 человек, 77 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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