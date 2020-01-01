Елена Синица В Прикамье потеплеет до -1 градуса Также ожидаются снегопады Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в первые дни 2021 года ожидается существенное потепление. Об этом сообщает ВЕТТА.

Так, 1 января днём в регионе температура воздуха составит до -7…-10 градусов, а к вечеру потеплеет до -4...-8. В течение дня будет идти снег.





В воскресенье, 2 января, в Прикамье потеплеет до -1...-6 градусов, при этом ожидается усиление снегопадов.





А вот ночью 4 января в крае похолодает до -17 градусов, в дневные часы также будет морозно.

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