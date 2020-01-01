Елена Синица
Горадминистрацию обязали выплатить перевозчику долг по муниципальному контракту
Размер долга составлял 8 млн руб.
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Прокуратура Перми обязала горадминистрацию выплатить долг перевозчику по муниципальному контракту. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Поясняется, что в ведомство поступило обращение от перевозчика о нарушении его прав. Выяснилось, что департамент транспорта Перми нарушил порядок получения и расходования средств краевого бюджета, которые выделялись на оплату транспортных услуг хозсубъектам.
В результате перевозчику по муниципальному контракту задолжали 8 млн руб. Тогда прокурор внёс представление замглавы города. Сумма была выплачена в полном объёме.
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