Елена Синица В Прикамье 430 новых случаев заражения COVID-19 Выздоровело ещё 903 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 430 новых случаев COVID-19.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находятся 187 пациентов. Из них 77 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в регионе развёрнуто 2 712 «ковидных» коек, из которых занято 1 349. Доля свободного коечного фонда составляет 50,3%.





За эти же сутки выздоровело 903 человека, умерло — 22.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 160 138. За сутки в регионе проведено 8 100 ПЦР-исследований на коронавирус.





По состоянию на утро 31 декабря в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 278 774 человека. При этом, 1 211 340 жителей завершили курс вакцинации.

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