Елена Синица В новогоднюю ночь в Прикамье может похолодать до -25 градусов Возможен небольшой снег Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 31 декабря, в Прикамье ожидается облачная погода, возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до −15…−20° (по югу и востоку −20…−25°), а днём составит −10…−15°. В Перми ночью будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью опустится до −20…−22°, днём будет −12…−14°. Ветер южный 2-7 м/с. Такие данные приводит «Метеоролог и я».

В субботу, 1 января, в регионе прогнозируется небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью достигнет −10…−15° (по востоку −15…−20°), а днём составит −5…−10°. В краевой столице будет облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью будет около −12…−14°, днём до −5…−7°. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с.





В воскресенье, 2 января, в Пермском крае будет облачно, выпадет снег (по северу небольшой снег). Температура воздуха ночью составит −6…−11°, а днём до −1…−6° (по северу и востоку в течение суток −6…−11°). В Перми также будет облачно, снег. Температура воздуха ночью до −6…−8°, днём до −2…−4°. Ветер южный 3-8 м/с.

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