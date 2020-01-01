Елена Синица Жители Прикамья стали реже жаловаться на рост цен на продукты За год число жалоб снизилось на 60% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье почти на 60% снизилось число жалоб на рост цен на продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

В целом, в 2021 году ведомство рассмотрело в полтора раза меньше заявлений на нарушения на товарных рынках, чем в 2020 году.

Поясняется, что в прошлом году по таким заявлениям наблюдался всплеск из-за введения «антиковидных» мер и по причине ажиотажного спроса на ряд товаров.

В ведомстве отметили, что УФАС проводит мониторинг цен на социально значимые продукты еженедельно.

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