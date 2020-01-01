Елена Синица В Прикамье выявлено 34 «ковидных» территории Больше всего случаев заражения зафиксировано в Перми, Чайковском и Александровском округе Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 445 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие обнаружены в 34 территориях региона, передаёт «Рифей».

Большинство заболевших выявлено в Перми— 230. Затем идёт Чайковский, где обнаружено 37 человек с инфекцией. На третьем месте — Александровский муниципальный округ, в котором зафиксировано 19 случаев заболевания.





В Лысьвенском городском округе заразились 18 жителей, в Чусовском городском округе — 16, в Ильинском городском округе — 12, в Березниках — 11. Ещё по восемь инфицированных выявлены в Губахе, Краснокамском городском округе и Пермском муниципальном районе. По семь случаев зафиксировано в Кизеле, Кунгуре, Осинском городском округе и Сивинском муниципальном округе.





По пять человек с коронавирусом зафиксировано в Горнозаводском городском округе, Кудымкаре, Кишертском и Кудымкарском муниципальных округах. В Октябрьском и Очёрском городских округах заболело по четыре жителя. В Юсьвинском муниципальном округе заболело три человека. В Березовском, Частинском и Юсьвинском муниципальных округах, Верещагинском, Оханском и Соликамском городских округах заразились по два жителя.





По одному инфицированному обнаружено в семи территориях Прикамья. Это Кунгурский район, Гайнский, Еловский и Кочёвский муниципальные округа, а также Гремячинский, Нытвенский и Чердынский городские округа.





Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 159 708 жителей с COVID-19.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.