Елена Синица В Прикамье предпринимательницу оштрафовали за нарушение антиковидных мер Размер штрафа составил 50 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Ленинский райсуд Перми признал индивидуального предпринимателя А. С. Белокопытову виновной в нарушении антиковидных мер и назначил ей штраф в размере 50 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Поясняется, что в июле 2021 года в магазине товаров детского ассортимента «Бегемотик» (игрушки, канцтовары) не соблюдались меры по предупреждению распространения COVID-19.





По данным ведомства, не было обеспечено использование в помещении торгового зала оборудования для обеззараживания воздуха.





Согласно ноябрьскому постановлению Ленинского районного суда, ИП Белокопытова А. С. признана виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначен штраф в размере 50 тыс. руб.

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