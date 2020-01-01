Елена Синица В Прикамье открылась четвёртая ледовая переправа Её общая длина составляет 150 метров Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на реке Косе открылась ледовая переправа. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Поясняется, что переправа находится в районе посёлка Усть-Коса, на трассе Коса — Усть-Коса — Светлица.





Общая длина ледовой переправы составляет 150 м. Допустимая масса — до 10 т.





Ранее была открыта переправа в Кунгурском районе через реку Сылву между деревней Мостовой и селом Насадка, а также переправы в Соликамском городском округе и между Оханском и посёлком Юго-Камским.

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