Елена Синица
В Прикамье открылась четвёртая ледовая переправа
Её общая длина составляет 150 метров
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В Пермском крае на реке Косе открылась ледовая переправа. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Поясняется, что переправа находится в районе посёлка Усть-Коса, на трассе Коса — Усть-Коса — Светлица.
Общая длина ледовой переправы составляет 150 м. Допустимая масса — до 10 т.
Ранее была открыта переправа в Кунгурском районе через реку Сылву между деревней Мостовой и селом Насадка, а также переправы в Соликамском городском округе и между Оханском и посёлком Юго-Камским.
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