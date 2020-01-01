Елена Синица Пермские власти учли предложения бизнеса в новой схеме движения грузового транспорта Итоговая схема вступит в силу в марте 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми учла предложения бизнеса при формировании итоговой схемы движения грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, сняты ограничения с улиц, которые активно используются для подъезда к промышленным предприятиям и торгово-логистическим объектам.





Кроме этого, решено на первом этапе ввести ограничения ежедневно с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00.





Предполагается, что новая схема движения грузового транспорта будет действовать с марта 2022 года.

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