Елена Синица
Пермские власти учли предложения бизнеса в новой схеме движения грузового транспорта
Итоговая схема вступит в силу в марте 2022 года
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Администрация Перми учла предложения бизнеса при формировании итоговой схемы движения грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Так, сняты ограничения с улиц, которые активно используются для подъезда к промышленным предприятиям и торгово-логистическим объектам.
Кроме этого, решено на первом этапе ввести ограничения ежедневно с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00.
Предполагается, что новая схема движения грузового транспорта будет действовать с марта 2022 года.
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