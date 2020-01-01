Елена Синица Около 77% пермяков хотят, чтобы 31 декабря всегда было нерабочим днём Ещё 12% высказались против Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Порядка 77% пермяков за то, чтобы 31 декабря стало официальным нерабочим днём. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.

Ещё 12% высказались против, а 11% затруднились с ответом.





Согласно опросу, поддерживают введение нерабочего дня 81% россиян. При этом женщины мечтают о выходном дне 31 декабря чаще, чем мужчины (84 и 79% соответственно), а россияне моложе 34 лет — чаще своих более зрелых сограждан (85% против 79% среди россиян старше 45 лет).





Среди жителей мегаполисов чаще всего о всероссийском выходном 31 декабря мечтают в Волгограде (89%) и Казани (88%). В Красноярске и Екатеринбурге желающих чуть меньше, но и здесь они составляют большинство (73 и 74%).

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