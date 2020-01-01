Елена Синица
В Прикамье 445 новых случаев заражения COVID-19
Доля свободного коечного фонда составляет 46%
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 445 новых случаев COVID-19. За этот же период выздоровел 881 человек, умерло 18.
Сейчас в краевых ковидных стационарах в тяжёлом состоянии находятся 196 пациентов. Из них 80 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в регионе развёрнуто 2712 ковидных коек, из них занято 1465. Доля свободного коечного фонда составляет 46%.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 159 708. За сутки в регионе проведено 9137 ПЦР-исследований на коронавирус.
По состоянию на утро 30 декабря в Пермском крае иммунизацию против COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 276 966 человек. При этом 1 207 062 жителя завершили курс вакцинации.
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