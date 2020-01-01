Елена Синица
SuperJob: пермяки не готовы обменять длинные новогодние каникулы на отпуск
Против такой инициативы 51% жителей
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Примерно половина пермяков высказались против инициативы Владимира Жириновского об отмене фиксированных новогодних каникул и присоединении этих выходных к отпуску. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.
Примерно 38% пермяков поддержали инициативу. Противоположное мнение высказали 51% жителей. Оставшиеся 11% затруднились с оценкой идеи.
При этом сторонников и противников идеи среди мужчин примерно одинаковое количество (45 и 48% соответственно). А вот женщины чаще выступали против (56%).
Интересно, что пермяки старше 45 лет своё право на отдых в январскую декаду отстаивают активнее более молодых сограждан (57%).
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