Елена Синица SuperJob: пермяки не готовы обменять длинные новогодние каникулы на отпуск Против такой инициативы 51% жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Примерно половина пермяков высказались против инициативы Владимира Жириновского об отмене фиксированных новогодних каникул и присоединении этих выходных к отпуску. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.

Примерно 38% пермяков поддержали инициативу. Противоположное мнение высказали 51% жителей. Оставшиеся 11% затруднились с оценкой идеи.





При этом сторонников и противников идеи среди мужчин примерно одинаковое количество (45 и 48% соответственно). А вот женщины чаще выступали против (56%).





Интересно, что пермяки старше 45 лет своё право на отдых в январскую декаду отстаивают активнее более молодых сограждан (57%).

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