Андрей Стрельцов Константин Буланов уходит из БК «Парма-Париматч» Капитан команды не дождался окончания сезона Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский баскетбольный клуб и российский форвард подписали документ о расторжении контракта по соглашению сторон, об этом сообщает пресс-служба «Пармы».

Воспитанник пермского баскетбола отыграл за БК «Парма-Париматч» семь сезонов, начиная с Суперлиги, и провёл 115 матчей в Единой лиге ВТБ.

Контракт капитана команды, продлённый в июле, был рассчитан на один год.

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