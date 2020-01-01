В ДТП в Чернушинском районе погибли два человека Легковой автомобиль врезался в самосвал Поделиться Поделиться Твитнуть

Самосвал смял легковушку в Чернушинском районе

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В Пермском крае на трассе Оса — Чернушка возле деревни Аминькай 29 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает ВЕТТА.

По данным источника, виновником ДТП стал водитель автомобиля LADA Kalina. Он выехал на встречную полосу и врезался в самосвал. Два человека в легковой машине погибли на месте.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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