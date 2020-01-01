В Пермском крае снят карантин по африканской чуме свиней Вспышка болезни была зафиксирована в разных территориях Прикамья в сентябре — октябре Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В соответствии с указом губернатора Пермского края отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней (АЧС) в городском округе ЗАТО Звёздный, на территории посёлка Звёздного Пермского района.

Ранее, в начале декабря, карантин по африканской чуме свиней уже был отменён в СНТ «Ивушка» Савинского сельского поселения Пермского района и деревне Карабаи Краснокамского городского округа.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по региону, всего за период ограничительных мероприятий в трёх неблагополучных территориях и угрожаемых зонах по АЧС было изъято и уничтожено 474 свиньи. В зонах наблюдения проведён отбор 803 проб крови от свиней для исследования на АЧС.

Напомним, вспышка болезни была зафиксирована в разных территориях Прикамья в сентябре — октябре этого года.

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