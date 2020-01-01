Третий очаг африканской чумы свиней выявлен в Пермском крае В угрожаемую зону попали территории в радиусе 5 км от ЗАТО Звёздный Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Новые случай заражения африканской чумы свиней зафиксирован в фермерском хозяйстве в ЗАТО Звёздный. В связи с этим губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал указ о введении на данной территории карантина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В угрожаемую зону попали территории в радиусе 5 км от очага, а в зону наблюдения - в радиусе 10 км.

Напомним, первый случай заражения животных в крае в конце сентября был выявлен в Краснокамском округе. Второй очаг зафиксирован в середине октября в селе Савинское Пермского района.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.