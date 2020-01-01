В селе Савинское Пермского края зарегистрирована вторая вспышка африканской чумы свиней Всего на 18 октября уничтожено 76 голов Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю сообщили о регистрации второго очага африканской чумы свиней в Пермском крае. Он обнаружен в с. Сванское, на территории садоводческого кооператива «Ивушка», в личном подсобном хозяйстве.

Первый очаг зарегистрирован в сентябре в частном подворье деревни Карабаи Краснокамского округа.

В настоящее время краевой госветслужбой проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий.

Указом губернатора Дмитрия Махонина установлен карантин по африканской чуме свиней на отдельных территориях Пермского края

В угрожаемую зону попали 50 населённых пунктов, в 9 из которых содержатся свиньи, общее количество поголовья составляет 73 головы.

17 октября в угрожаемой зоне началось изъятие свиней.

Всего на 18 октября уничтожено 76 голов (3 головы в очаге и 73 головы в угрожаемой зоне).

В зону наблюдения попали 135 населённых пунктов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.