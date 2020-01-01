В Пермском крае выявлен случай африканской чумы свиней В регионе принимают меры по недопущению массового падежа животных Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В частном подворье деревни Карабаи Краснокамского округа Пермского края выявлен случай заражения африканской чумы среди животных, об этом сообщает «Рифей».

С целью недопущения распространения инфекции среди других животных и возможного падежа губернатор Дмитрий Махонин обратился к главам муниципалитетов с требованием отнестись к ситуации максимально серьезно и принять необходимые меры.

Ранее глава региона подписал указ об установлении карантина по африканской чуме в восьми населенных пунктах Краснокамского округа (они находятся в зоне риска). Ограничения введены в пределах села Усть-Сыны, а также деревень Карабаи, Конец-Бор, Кузнецы, Малое Шилово, Большое Шилово, Нижние Симонята и Гурино.

В этих населенные пункты запрещён въезд и выезд посторонних лиц, ввоз, вывоз и убой свиней.

Жителям данных территорий предписано покупать мясо птицы и свиней в установленных местах, где продукция прошла санитарный контроль. Свиноводам рекомендуют внимательно наблюдать за состоянием придомового поголовья и о любых аномалиях сообщать в ветеринарную службу.

Добавим, что африканская чума свиней не передается людям и опасности для их здоровья не представляет.

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