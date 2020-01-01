Коммунальная авария оставила без воды правобережную часть Перми
В Перми сегодня, 29 декабря, на магистральном водоводе по ул. Соликамской произошла коммунальная авария. В результате правобережная часть города осталась без качественного водоснабжения (вода подаётся потребителям с пониженным давлением, в связи с чем у части жителей Кировского и Орджоникидзевского районов возможно полное отсутствие воды). Об аварии сообщили в компании «Новогор-Прикамье».
В компании заявили, что ремонтируют повреждённый участок. Для жителей организован подвоз воды.
Уточнить место расположения автоцистерн или сделать заявку можно по телефону 210-06-80.
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