Коммунальная авария оставила без воды правобережную часть Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми сегодня, 29 декабря, на магистральном водоводе по ул. Соликамской произошла коммунальная авария. В результате правобережная часть города осталась без качественного водоснабжения (вода подаётся потребителям с пониженным давлением, в связи с чем у части жителей Кировского и Орджоникидзевского районов возможно полное отсутствие воды). Об аварии сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

В компании заявили, что ремонтируют повреждённый участок. Для жителей организован подвоз воды.

Уточнить место расположения автоцистерн или сделать заявку можно по телефону 210-06-80.

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