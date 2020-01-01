Мария Сыропятова Утверждён план по развитию конкуренции в Пермском крае до 2025 года Перечень отраслей расширен за счёт нестационарной торговли Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Сегодня, 29 декабря 2021 года, в Пермском крае утвердили план по развитию конкуренции на 2022–2025 годы. Распоряжение об этом подписал глава региона Дмитрий Махонин.

В документы обозначены 35 товарных рынков, на которых планируется развивать конкуренцию.

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю Александр Плаксин отметил, что Пермский край вошёл в число первых пяти регионов, чья дорожная карта по развитию конкуренции получила одобрение центрального аппарата ФАС России.

Напомним, что в обновлённый план по развитию конкуренции в Пермском крае на 2022–2025 годы были включены четыре новые отрасли — нестационарная торговля, ТКО, общее и дошкольное образование. Среди новаций — увеличение числа нестационарных торговых объектов в Пермском крае на 10%. Необходимость этого связывается с борьбой за снижение цен на продукты питания.

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