Елена Синица В Прикамье закупят 50 новых трамваев за счёт федеральных средств Также планируется обновить 50 км путей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае планируется закупить 50 новых трамваев и проложить 50 км путей за счёт федеральных средств. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин во время прямого эфира 29 декабря.

«Есть проект выделения бюджетных кредитов. По факту это стимулирование, потому что эти кредиты имеют низкую процентную ставку. Что нам это даст, если мы его получим? Шанс у нас очень хороший, — сказал губернатор. — Например, это 50 вагонов трамваев в Перми и 50 км переделанных путей. У нас будет совершенно новый электрический транспорт. Те трамваи (новые. — Ред.), которые сейчас ходят, они все без исключения будут такими до 2023 года включительно».





Напомним, ранее сообщалось, что регион уже подал заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита в размере 13,9 млрд руб.

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