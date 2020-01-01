В Пермском крае впервые с сентября за сутки подтверждено менее 500 случаев заражения коронавирусом Выздоровели 837 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 480 новых случаев COVID-19. Это минимальный показатель с конца сентября 2021 года. Выздоровели за день 837 пациентов, скончались 16.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 159 263.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находится 1,5 тыс. пациентов, из них в тяжёлом состоянии 242, в том числе 81 подключён к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 29 декабря в Пермском крае иммунизацию против COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 273 867 человек, 1 201 162 жителя завершили курс вакцинации.

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