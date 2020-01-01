Мария Сыропятова Выданы заключения на ввод в эксплуатацию кафе-холмов на эспланаде Подрядчику не удалось вовремя сдать объекты из-за проблем с документацией Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Выдано положительное заключение на ввод в эксплуатацию двух кафе-холмов на эспланаде. Об этом «Новому компаньону» сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми.

Также выдано разрешение на ввод в эксплуатацию туалета, сцены и амфитеатра.

Напомним, что задержка с вводом на эксплуатацию была вызвана проблемами с документацией.

В декабре 2020 года заключено дополнительное соглашение на выполнение работ по внутренней отделке и монтажу технологического оборудования в зданиях кафе, после чего подрядная организация приступила к их выполнению.

Параллельно с выполнением работ заказчиком МКУ «Пермблагоустройство» совместно с подрядной организацией велась подготовка документов для инспекции государственного строительного надзора Пермского края.

Ожидается, что право на аренду кафе-холмов будет выставлено на торги.

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