В Прикамье установлен прожиточный минимум на 2022 год Он составит 11 642 рубля Поделиться Поделиться Твитнуть

Постановлением регионального правительства устанавливается новая величина прожиточного минимума в Пермском крае. В 2022 году на душу населения в среднем она составит 11 642 руб.

В том числе для трудоспособного населения — 12 690 руб., для детей — 11 569 руб., для пенсионеров — 10 012 руб.

Новый минимум в регионе вырастет на 7,3% по сравнению с текущим годом. Напомним, на 2021 год он составлял в среднем 18 844 руб.

Прожиточный минимум предназначен для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации местных социальных программ. Также он нужен для оказания необходимой государственной соцпомощи малоимущим людям и формирования бюджетов субъектов РФ.

Прожиточный минимум рассчитывается на основании потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистики о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в РФ, об уровне потребительских цен на продукты питания и их индексах, а также о непродовольственных товарах и услугах и расходов по обязательным платежам и сборам.





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