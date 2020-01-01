Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пресс-секретарём Пермского театра оперы и балета стала Анна Литвинова Наталья Атаманова продолжит исполнять обязанности руководителя пиар-отдела Поделиться Поделиться Твитнуть

Facebook

Как стало известно «Новому компаньону», на должность пресс-секретаря Пермского театра оперы и балета принята Анна Литвинова, корреспондент отдела тематических программ ГТРК «Пермь».

Как нам пояснили в телекомпании, Анна Литвинова занимается освещением проблем здравоохранения, профсоюзной жизни, социальной сферы и культуры.

Наталья Атаманова, которая совмещала исполнение обязанностей пресс-секретаря и руководителя пиар-отдела, продолжит работу в качестве руководителя.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.