Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пресс-секретарём Пермского театра оперы и балета стала Анна Литвинова
Наталья Атаманова продолжит исполнять обязанности руководителя пиар-отдела
Как стало известно «Новому компаньону», на должность пресс-секретаря Пермского театра оперы и балета принята Анна Литвинова, корреспондент отдела тематических программ ГТРК «Пермь».
Как нам пояснили в телекомпании, Анна Литвинова занимается освещением проблем здравоохранения, профсоюзной жизни, социальной сферы и культуры.
Наталья Атаманова, которая совмещала исполнение обязанностей пресс-секретаря и руководителя пиар-отдела, продолжит работу в качестве руководителя.
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