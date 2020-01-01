Около 40% торговых объектов в Пермском крае не соблюдают антиковидных мер С начала пандемии нарушители оштрафованы почти на 100 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала декабря 2021 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили 133 организации торговли продовольственными и непродовольственными товарами на предмет соблюдения противоэпидемического режима. Как оказалось, около 40% торговых объектов не соблюдают антиковидные меры, сообщили ТК ВЕТТА в пресс-службе ведомства.

Нарушения были выявлены на 53 объектах. Среди основных — работа персонала без средств индивидуальной защиты; отсутствие «входного фильтра» для работников, устройств для обеззараживания воздуха, разметки для соблюдения социальной дистанции и запаса масок; нарушение графика влажной уборки, дезинфекции и проветривания; применение антисептиков неизвестного происхождения.

Всего с марта 2020 года Роспотребнадзор проверил более 26 тысяч объектов, по фактам нарушений судами назначено штрафов на сумму 99,8 млн рублей, деятельность 197 объектов была приостановлена.

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