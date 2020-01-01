В 2022 году в Пермском крае планируют снять девять фильмов и сериалов На поддержку культуры в регионе планируется направить 25 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми состоялось заседание Совета по культуре при губернаторе Пермского края. В повестке дня значились вопросы поддержки киноиндустрии в регионе. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

В 2021 году на территории Пермского края кинокомпании потратили более 180 млн рублей на съемки фильмов. Четыре кинофильма («Одна», «Чук и Гек», «Многотрудная жизнь Ивана Семенова» и «Подельники») в качестве рибейта получили из краевой казны почти 22 млн рублей.

Проектный менеджер по развитию кинопроизводства на территории Пермского края Алена Семерикова-Волкова сообщила , что в 2022 году году в Прикамье планируют снять девять фильмов и сериалов.

Так, кинокомпания «БАЗЕЛЕВС» собирается снимать фильм «Лурия», «СТВ» запустит проект «По щучьему веленью», «Проспект Мира» начнет работу над фильмами «Мишка виновен» и «Многотрудная жизнь Ивана Семенова. Продолжение», кинокомпания «RG BROS STUDIO» готовится к съемке фильма «Аномальная зона», а компания «ТРИ ИКС МЕДИА» заявила проекты «Адмиралы района», «Невский 6», «Шеф 6» и «Великолепная пятерка».

По словам губернатор Пермского края Дмитрия Махонина, в ближайшие три года на поддержку культуры в регионе планируется направить порядка 25 млрд рублей.

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