Новые случаи заражения COVID-19 обнаружены в 36 муниципалитетах Пермского края Больше всего заболело жителей Перми, Чернушинского и Бардымского округов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки, в Пермском крае новые случаи заражения коронавирусной инфекцией (511) зафиксированы в 36 территориях региона.

В Перми заболели 180 человек, 45 местных жителей заразились в Чернушинском городском округе, 35 — в Бардымском муниципальном округе.

В Чусовском округе инфекция подтвердилась у 29 прикамцев, в Чайковском — у 26, у 23 — в Октябрьском городском округе.

В Пермском муниципальном районе заболел 21 человек, в Александровском муниципальном округе — 19, 15 — в Краснокамском городском округе. По 10 случаев заражения отмечено в Березниках и Кудымкарском муниципальном округе.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 158783 заболевших COVID-19.

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