Уголовное дело о хищении 353 млн руб. при строительстве пермского зоопарка направляется в суд Сотрудник «РЖДстрой» обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В прокуратуре Пермского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя проектного офиса строительной организации «РЖДстрой» Ильи Козырева. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершённом c использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установило следствие, обвиняемый в рамках исполнения контракта по строительству зданий и сооружений нового пермского зоопарка и действуя в составе организованной группы подписывал акты о приёмке выполненных работ. При этом подрядчиком данные работы фактически исполнены не были.

В результате действий обвиняемого бюджету края был причинён ущерб в особо крупном размере на сумму более 353 млн рублей.

Уголовное дело направляется в Ленинский районный суд Перми, где будет рассмотрено по существу.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.