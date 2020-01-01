На строительство больницы в Углеуральском выделили 236 млн рублей Объявлен открытый конкурс на поиск подрядчика Поделиться Поделиться Твитнуть

В посёлке Углеуральском Губахинского городского округа Пермского края к 2024 году построят поликлинику на 120 посещений. В понедельник, 27 декабря, на портале rostender.info был объявлен открытый конкурс на поиск подрядчика.

Согласно проектной документации, здание поликлиники возведут на ул. 2-й Коммунистической. Работы пройдут в рамках реализации Адресной инвестиционной программы Пермского края. В поликлинике запроектируют амбулаторно-поликлинический приём взрослых и детей, дневной стационар на восемь коек, физиотерапевтические кабинеты.

Управление капитального строительства Пермского края принимает заявки на участие до 27 января 2022 года, начальная цена контракта — 236 млн руб.

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