Елена Синица В Прикамье 511 новых случаев заражения COVID-19 Выздоровело ещё 818 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 511 новых случаев COVID-19.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находятся 216 пациентов. Из них 90 подключены к аппаратам ИВЛ. В целом, в регионе развёрнуто 2 989 «ковидных» коек, из которых занято 1 637. Доля свободного коечного фонда составляет 45,2%.





За сутки выздоровело 818 человек, умер ещё 21 человек.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 158 783. За сутки в регионе проведено 3 055 ПЦР-исследований на коронавирус.





По состоянию на утро 28 декабря в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 271 153 человека. При этом, 1 195 891 житель завершил курс вакцинации.

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