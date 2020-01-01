Елена Синица В Перми пройдёт пикет против QR-кодов Согласование на пикет было получено 24 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 29 декабря пройдет пикет против принудительной вакцинации и QR-кодов. Об этом сообщает портал Properm.ru со ссылкой на организаторов.

Поясняется, что изначально пикет должен был пройти на площадке напротив Театра-Театра. Однако в мэрии организаторам сообщили, что место будет использоваться для проведения другого мероприятия.





В результате пикет пройдет в Парке камней у вокзала Пермь-2.





Из-за эпидобстановки, организаторы должны уведомлять горадминистрацию, администрацию губернатора и краевой Роспотребнадзор.





По данным портала, уведомление в администрацию губернатора было подано 23 ноября, согласование на пикет получено 24 декабря.

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