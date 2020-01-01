Елена Синица С января размер пенсии проиндексируют на 5,9% В Пермском крае средний размер пенсии составит 17 733 руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

С 1 января пенсии будут проиндексированы на 5,9%. Так, с 2022 года средний размер пенсии в Пермском крае составит 17 733 руб. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Пермское отделение пенсионного фонда (ПФР).

Как пояснили в ПРФ, у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии.





Надбавка зависит от стажа, заработка, страховых взносов, количества пенсионных коэффициентов.





Таким образом, чем выше эти приобретённые пенсионные права, тем больше размер страховой пенсии и, соответственно, сумма прибавка к ней после индексации.

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