Пермский политолог Виталий Ковин оспорит в суде статус «СМИ-иноагента» Соответствующий иск 27 декабря он подал в Мотовилихинский районный суд Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель регионального движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано иностранным агентом) пермский политолог Виталий Ковин (включён в реестр СМИ-иноагентов) собирается оспаривать в суде включение его в реестр СМИ-иноагентов.

Как сообщил сам Ковин в социальных сетях, 27 декабря он подал по почте соответствующий иск в Мотовилихинский районный суд.

— Судиться планирую долго и нудно, — отметил Ковин. — Сопровождать меня в судах будет адвокат Ольга Бедерсон. Поддержку обеспечивает весь коллективный разум ведущих правозащитных организаций страны.

Виталий Ковин был внесён в реестр СМИ-иноагентов в сентябре 2021 года, а движение «Голос» признано иноагентом в августе 2021 года.

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